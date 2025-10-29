В Киеве бывшего британского военного инструктора обвинили в шпионаже на РФ

По данным следствия, британец прибыл на Украину в январе 2024 года и сначала проводил занятия для военнослужащих в Николаеве, а затем работал в одном из пограничных отрядов. В конце сентября 2024 года, прекратив инструкторскую деятельность, он переехал в Одессу, где, как утверждается, наладил контакт с представителем российских спецслужб.