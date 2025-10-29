Ричмонд
В Киеве бывшего британского военного инструктора обвинили в шпионаже на РФ

До 12 лет тюрьмы грозит гражданину Великобритании, которого на Украине обвиняют в шпионаже на Россию. По версии следствия, бывший военный инструктор передавал российской разведке координаты учебных центров и данные о коллегах-иностранцах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании в Киеве бывшего военного инструктора, который подозревается в шпионаже в пользу России. Гражданин Соединенного Королевства обвиняется в несанкционированном распространении сведений о ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского надзорного ведомства.

По данным следствия, британец прибыл на Украину в январе 2024 года и сначала проводил занятия для военнослужащих в Николаеве, а затем работал в одном из пограничных отрядов. В конце сентября 2024 года, прекратив инструкторскую деятельность, он переехал в Одессу, где, как утверждается, наладил контакт с представителем российских спецслужб.

Как утверждают представители СБУ, задержанный передавал служебную информацию, касающуюся вооруженных сил, включая данные о других иностранных инструкторах, работающих на Украине, а также координаты учебных центров.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о «несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ или других военных формирований, совершенном в условиях военного положения». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.