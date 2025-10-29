Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе Крыма на нефтебазе произошел аварийный разлив масла

Движение транспорта в районе аварии временно ограничено.

В Ленинском районе Крыма на территории нефтебазы произошел аварийный разлив масла из-за разгерметизации масляного насоса, используемого для подогрева битума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Крутьков.

По его словам, масло распространилось не только по территории предприятия, но и частично попало на железнодорожные пути и переезд, загрязнив дорожное полотно и тротуары. На месте происшествия работают все необходимые службы, движение транспорта в районе аварии временно ограничено.

«Места утечки обработаны песком, осуществляется двукратная обработка сорбентом. Загрязненный песок и сорбент оперативно собирается и транспортируется силами лицензированной организации на соответствующую площадку для последующей утилизации. Работы планируется закончить сегодня к 18.00», — написал Крутьков.

В настоящий момент авария уже устранена.

Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту инцидента, чтобы оценить соблюдение предприятием требований экологического законодательства.