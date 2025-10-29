Свекор Шевыревой обжаловал арест в Верховном суде

Основатель строительной компании «Волга-Автодор» Станислав Шевырев подал жалобу на решение об его аресте по делу о нападении на сноху. Материалы направлены в Верховный суд Татарстана, где будет назначена дата рассмотрения ходатайства.
Шевырев содержится в СИЗО с 20 октября, вину не признает. Ему инкриминируют подстрекательство к покушению на убийство 34-летней Ирины Шевыревой, которая была тяжело ранена возле гимназии № 94 и несколько дней находилась в коме.
По версии следствия, к организации нападения причастны сотрудники службы безопасности компании Шевыревых, включая начальника охраны Андрея Черкасина. Непосредственный исполнитель — Рифат Султанов — был задержан в Таджикистане и экстрадирован в Казань.
Напомним, покушение на жену дорожного магната спланировал свёкор.