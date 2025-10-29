В Молдову доставят сообщника киллера, расстрелявшего в кафе Кишинева средь бела дня человека: Он организовал проживание убийце и был задержан в Лондоне

В Молдову экстрадируют сообщника киллера, который в прошлом году застрелил гражданина Турции на Рышкановке.
Подозреваемый — адвокат Хасан Топер, который помогал участникам преступления с проживанием. Его задержали в Великобритании 29 августа 2024 года.
Генеральная прокуратура сообщает, что в ближайшее время обвиняемого доставят в Молдову для проведения процессуальных действий и привлечения к ответственности.
«Государственный секретарь Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии принял решение удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры Республики Молдова об экстрадиции гражданина Турции с целью привлечения его к уголовной ответственности за соучастие в совершении умышленного убийства», — сообщает ГП.
Напомним, что около полудня 10 июля 2024 в Кишиневе, на Рышкановке, мужчина, передвигаясь на электросамокате, несколько раз выстрелил в иностранца, который в результате полученных ранений скончался. Мужчина, которого застрелили в центре Кишинева, оказался лидером международной преступной группировки из Великобритании, это был ггражданин Турции, 41-летний Иззет Эрене. Он был лидером банды «Тоттенхэм Тюркс», которая орудовала в Лондоне. Его банда долгое время враждовала с конкурирующей «Хакни Тюркс». Этот спор привел к многочисленным перестрелкам и убийствам с 2009 года в Великобритании и в Турции.
Убийца был задержан во вторник, 11 марта, в регионе Измир. У него были поддельные документы, и он давал противоречивые ответы на вопросы сотрудников полиции, остановивших его на улице, что послужило поводом для более тщательной его проверки сотрудниками правоохранительных органов.
