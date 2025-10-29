Сотни квартир в Железнодорожном районе Воронежа остались без горячей воды и отопления из-за аварии

В Железнодорожном районе Воронежа произошла авария на магистральном трубопроводе. Как сообщает пресс-служба воронежского филиала АО «РИР Энерго» 29 октября, повреждение было обнаружено утром, после чего бригады предприятия незамедлительно приступили к ликвидации последствий.