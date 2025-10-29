Сотни квартир в Железнодорожном районе Воронежа остались без горячей воды и отопления из-за аварии

В Железнодорожном районе Воронежа произошла авария на магистральном трубопроводе. Как сообщает пресс-служба воронежского филиала АО «РИР Энерго» 29 октября, повреждение было обнаружено утром, после чего бригады предприятия незамедлительно приступили к ликвидации последствий.
Для проведения всех необходимых работ компания вынуждена была временно отключить подачу горячего водоснабжения и теплоснабжения в ряд многоквартирных домов. Отключения затронули жильцов по адресам:
— ул. 25 января (дома №№ 20,32,32а, 34,38,40,42,46,48,50,52);
— ул. Переверткина (дома №№ 31,31а, 33,35,35/1,37,39,41,43,45,47,49);
— ул. Зои Космодемьянской (дома №№ 7,9а, 11,13,15).