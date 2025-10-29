Ричмонд
«Связал руки и ноги жены брата проводом, поджигал на ней одежду». СК проводит проверку по факту угрозы убийства женщины в Чашникском районе

Под Чашниками мужчина угрожал убить жену брата, связав ее и поджигая одежду.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет устанавливает обстоятельства угрозы убийства 59-летним мужчиной близкой родственницы — 47-летней жены брата.

22 октября к мужчине, жителю Чашникского района, пришла в гости жена его брата. Когда закончилось спиртное, купили еще и пошли в дом к женщине. Там между родственниками вспыхнул конфликт. Мужчина стал наносить женщине удары по голове и телу, сдавливал шею ремнем, после чего связал ее руки и ноги проводом от удлинителя и демонстративно поджигал надетую на потерпевшей одежду и имущество в доме. Все это сопровождалось угрозами убить родственницу.

В какой-то момент женщине удалось вырваться, она прибежала к соседу и оттуда позвонила в милицию. Истязатель в это время из дома брата и его жены ретировался. Правоохранители нашли его спящим в кустах, неподалеку от населенного пункта.

В настоящее время мужчина, а он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

