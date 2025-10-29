Во Франции лже-волонтеры ограбили пожилых ювелиров на €600 000

Как только дверь открылась, двое мужчин в масках и перчатках ворвались внутрь. Один из нападавших повалил пенсионера на пол, а второй в это время обыскивал квартиру. По данным источников, близких к следствию, преступники похитили коллекцию ювелирных изделий и часов на сумму от 500 000 до 600 000 евро.