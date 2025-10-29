Ричмонд
Во Франции лже-волонтеры ограбили пожилых ювелиров на €600 000

В Марселе двое преступников под видом соцработников из еврейской общины напали на 95-летнего ювелира и похитили драгоценности более чем на полмиллиона евро. Потерпевший доставлен в больницу, полиция ведет розыск налетчиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Двое преступников, выдав себя за членов благотворительной организации, ограбили 95-летнего ювелира на пенсии в его собственном доме в Марселе. Об этом сообщают Le Figaro и BFMTV.

Нападение произошло 24 октября около 18:00 на престижном проспекте Прадо. Преступники позвонили в домофон квартиры, где проживает пожилая пара, и представились членами группы помощи пожилым людям из еврейской общины. 95-летний хозяин квартиры открыл дверь, не заподозрив обмана, так как в это время ожидал визита медсестры.

Как только дверь открылась, двое мужчин в масках и перчатках ворвались внутрь. Один из нападавших повалил пенсионера на пол, а второй в это время обыскивал квартиру. По данным источников, близких к следствию, преступники похитили коллекцию ювелирных изделий и часов на сумму от 500 000 до 600 000 евро.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшего в состоянии шока. Он получил легкую травму головы и был госпитализирован. Его 86-летняя супруга во время нападения находилась в другой комнате и не видела произошедшего.

Возбуждено уголовное дело о «краже с применением насилия при отягчающих обстоятельства», полиция ведет розыск преступников.