Во Франции лже-волонтеры ограбили пожилых ювелиров на €600 000

Нападение произошло 24 октября около 18:00 на престижном проспекте Прадо. Преступники позвонили в домофон квартиры, где проживает пожилая пара, и представились членами группы помощи пожилым людям из еврейской общины. 95-летний хозяин квартиры открыл дверь, не заподозрив обмана, так как в это время ожидал визита медсестры.
Как только дверь открылась, двое мужчин в масках и перчатках ворвались внутрь. Один из нападавших повалил пенсионера на пол, а второй в это время обыскивал квартиру. По данным источников, близких к следствию, преступники похитили коллекцию ювелирных изделий и часов на сумму от 500 000 до 600 000 евро.
Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшего в состоянии шока. Он получил легкую травму головы и был госпитализирован. Его 86-летняя супруга во время нападения находилась в другой комнате и не видела произошедшего.
Возбуждено уголовное дело о «краже с применением насилия при отягчающих обстоятельства», полиция ведет розыск преступников.