Дрон ВСУ преследовал автомобиль главы администрации Белгородского района

Уточняется, что перед ударом БПЛА водитель также покинул автомобиль. Дрон преследовал машину, начиная с Салтыково, и настиг его в Ясных Зорях.
Как уточнили в оперштабе, автомобиль в результате атаки дрона сгорел.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше