В Азове 73-летнего пенсионера на мопеде сбила с 72-летняя женщина за рулем в Азове

Водитель иномарки, сдавая назад, сбила 73-летнего пенсионера на мопеде.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом пенсионер на мопеде пострадал в ДТП с иномаркой. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Происшествие случилось в среду, 29 октября, в 12:35 в селе Пешково Азовского района. 72-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus при выезде от частного домовладения задним ходом совершила наезд на мопед Omax. Техникой управлял 73-летний местный житель, который двигался по главной дороге, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате столкновения пенсионер на мопеде получил травмы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о необходимости убедиться в безопасности при выполнении маневров. Особую осторожность следует проявлять при движении задним ходом, учитывать слепые зоны и при необходимости пользоваться помощью других людей.

