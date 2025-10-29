В Азове 73-летнего пенсионера на мопеде сбила с 72-летняя женщина за рулем в Азове

— Происшествие случилось в среду, 29 октября, в 12:35 в селе Пешково Азовского района. 72-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Focus при выезде от частного домовладения задним ходом совершила наезд на мопед Omax. Техникой управлял 73-летний местный житель, который двигался по главной дороге, — прокомментировали в Госавтоинспекции.