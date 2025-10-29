Лидера рок-группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство

Обвинение просило суд признать виновным Романа Медведкина по статьям об убийстве человека и о покушении на убийство двух и более лиц, назначив ему 17 лет колонии строгого режима. Мужчина признал вину, он также убеждал суд, что защищал свою девушку от двух напавших мужчин и в состоянии аффекта достал нож для обороны, передает ТАСС.