Лидера рок-группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство

Измайловский суд Москвы в среду, 29 октября, приговорил к 15 годам колонии основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Его признали виновным в убийстве бывшего генерального директора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и в покушении на убийство учредителя этой же компании Арсения Щельцина.
— Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии, — говорится в решении суда.
Обвинение просило суд признать виновным Романа Медведкина по статьям об убийстве человека и о покушении на убийство двух и более лиц, назначив ему 17 лет колонии строгого режима. Мужчина признал вину, он также убеждал суд, что защищал свою девушку от двух напавших мужчин и в состоянии аффекта достал нож для обороны, передает ТАСС.
22 октября родственники бывшего руководителя компании «Цифровые платформы» Ивана Позднякова потребовали взыскать с музыканта пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а Арсений Щельцин подал иск на два миллиона рублей.
Убийство произошло в июне 2024 года. Пострадавшие сделали замечание нетрезвым людям, которые громко кричали на Сиреневом бульваре. Мужчина агрессивно отреагировал и напал на предпринимателей с ножом. Иван Поздняков скончался на месте от ранений, а Щельцина доставили в больницу.