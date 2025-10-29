Отец пропавшего подростка-зацепера из Лобни сообщил о смерти сына

14-летний мальчик пропал при странных обстоятельствах. Накануне исчезновения родители мальчика узнали о его увлечении зацепингом. По словам матери подростка, она пыталась «без истерик» объяснить ему, что такое увлечение очень опасно. По данным же ряда СМИ, ребенка все же наказали. После этого Всеволод обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. Также сообщалось, что юноша якобы отправился на встречу зацеперов в Звенигороде. Родители утверждают, что до этого их сын никогда не сбегал из дома.