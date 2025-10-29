Отец пропавшего подростка-зацепера из Лобни сообщил о смерти сына

Отец пропавшего подростка-зацепера Всеволода Серова из Лобни сообщил, что юноша мертв. Об этом в среду, 29 октября, пишет «Москва 24».
Других подробностей гибели Всеволода не сообщается. Ребенка пытались найти на протяжении двух недель.
14-летний мальчик пропал при странных обстоятельствах. Накануне исчезновения родители мальчика узнали о его увлечении зацепингом. По словам матери подростка, она пыталась «без истерик» объяснить ему, что такое увлечение очень опасно. По данным же ряда СМИ, ребенка все же наказали. После этого Всеволод обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. Также сообщалось, что юноша якобы отправился на встречу зацеперов в Звенигороде. Родители утверждают, что до этого их сын никогда не сбегал из дома.
В поисках участвовали около 100 человек. Уже 17 октября недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления нашли обувь мальчика.
20 октября стало известно, что его поиски приостановили. На официальном сайте поискового отряда «Лиза Алерт» появился статус «стоп». Это значит, что родные еще не подтвердили, что найденный человек — их родственник. О том, действительно ли добровольцам удалось найти тело Всеволода, на тот момент не уточнялось.