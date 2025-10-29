Свердловчанин не заметил пенсионерку и насмерть переехал ее. Фото

В Первоуральске (Свердловская область) на тротуаре одной из улиц водитель на «Газели» при разгрузке переехал пенсионерку. Мужчина сдавал задним ходом и сбил женщину. Врачи пытались спасти пострадавшую, но она умерла через несколько часов, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.