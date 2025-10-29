«Изъято полмиллиона долларов в эквиваленте». За организацию договорных матчей задержаны 19 букмекеров

С 2021 года и по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманом похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET, где транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису. В Беларуси работа букмекерской конторы 1XBET вне закона, она не имеет соответствующей лицензии.