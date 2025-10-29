Ричмонд
«Изъято полмиллиона долларов в эквиваленте». За организацию договорных матчей задержаны 19 букмекеров

Сразу 19 букмекеров задержаны в Беларуси за организацию договорных матчей.

Источник: Комсомольская правда

Оперативниками ГУБОПиК при поддержке бойцов спецподразделений МВД задержали 19 руководителей и участников организованной группы, сообщает МВД Беларуси.

С 2021 года и по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманом похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1XBET, где транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису. В Беларуси работа букмекерской конторы 1XBET вне закона, она не имеет соответствующей лицензии.

При обысках на спортобъектах, офисах в Минске и Минской области изъяты оргтехника, документация, деньги и криптоактивы на сумму около полумиллиона долларов в эквиваленте.

Правоохранители уже установили около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят люди, которых за организацию преступного сообщества разыскивают в России.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

