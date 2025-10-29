Следствие запросило пожизненные для фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

В конце августа произошло еще одно заседание по поводу теракта. Жительница Забайкальского края была приговорена к пяти годам лишения свободы за оправдание терроризма в мессенджере Telegram. Женщина 1968 года поддерживала взрыв на Крымском мосту и призывала к покушению на жизнь президента России Владимира Путина.