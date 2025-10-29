Следствие запросило пожизненные для фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Следственные органы обратились в суд с просьбой назначить пожизненное заключение восьми участникам дела о теракте на Крымском мосту, который произошел в 2022 году. Об этом в среду, 29 октября, сообщил представитель Южного окружного военного суда.
— Сегодня суд приступил к прениям по Крымскому мосту. Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы, — приводит информацию из инстанции ТАСС.
В конце августа произошло еще одно заседание по поводу теракта. Жительница Забайкальского края была приговорена к пяти годам лишения свободы за оправдание терроризма в мессенджере Telegram. Женщина 1968 года поддерживала взрыв на Крымском мосту и призывала к покушению на жизнь президента России Владимира Путина.