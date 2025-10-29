340 домов остались во тьме: в уфимском частном секторе отключили электроэнергию

Сегодня, 29 октября, в Калининском районе Уфы произошло отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В микрорайоне Базилевка без света остались 340 жилых домов на улицах Беговая, Базилевская, Конопляная, Свищевая, Прудная. Ремонт ведут специалисты ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС.
— Отключение находится на контроле, — заверили в УГЗ.
