Телефонное мошенничество стало самым популярным в России

Кузнецов отметил, что по результатам 2024 года ущерб, нанесенный россиянам телефонным мошенничеством, оказался чрезвычайно значительным и составил почти 300 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что пока остается неизвестным, какими будут убытки в нынешнем году, поскольку в 2025 году в России были реализованы беспрецедентные меры, направленные на сокращение подобных преступлений.