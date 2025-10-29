Бушующий в Карибском бассейне ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет

Ураган «Мелисса», прошедший над территориями Ямайки и Кубы, признан самым сильным среди тех, которые достигли побережья за последние 90 лет. Этот шторм установил новую отметку мощности на уровне урагана, поразившего территорию Флориды в 1935 году, известному как Ураган Дня труда. Его скорость тоже достигала порядка 300 км/ч.