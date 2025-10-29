Бушующий в Карибском бассейне ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет

Первоначально «Мелисса» классифицировалась как ураган третьей степени опасности по международной шкале Саффира-Симпсона, однако по мере продвижения к берегам Кубы её интенсивность возросла до уровня четвёртой категории. По состоянию на последний отчёт Национального центра наблюдения за ураганами США (NHC), именно провинция Сантьяго-де-Куба стала местом удара стихии, сопровождавшегося максимальным ветром примерно в 195 км/ч.
Ранее правительство Ямайки объявило всю территорию страны зоной бедствия в связи с ураганом «Мелисса». Премьер-министр Эндрю Холнесс подчеркнул, что это решение позволит правительству использовать дополнительные ресурсы для за щиты населения и реагирования на чрезвычайную ситуацию. По словам россиянина, живущего на Ямайке, сильнее всего пострадали сельское хозяйство и туристический сектор острова.
