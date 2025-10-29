Лидера рок-группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство

KP.RU прежде информировал, что в США завершилось резонансное разбирательство уголовного дела в отношении рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Пи Дидди. Напомним, что его подозревали в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Суд назначил музыканту четыре года и два месяца лишения свободы. Также он будет обязан выплатить штраф в 500 тысяч долларов.