Лидера рок-группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство

Измайловский суд Москвы приговорил к 15 годам тюремного срока лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина за убийство. Об этом рассказали ТАСС представители суда.
Как известно, мужчину признали виновным в убийстве бывшего главы компании «Цифровые платформы» Ивана Позднякова и попытке убить соучредителя той же фирмы Арсения Щельцина.
«Признать Медведкина виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет колонии», — заявил источник агентства.
Свое наказание музыкант будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 1,5 миллиона рублей в пользу Арсения Щельцина и 4,5 миллиона рублей — семье погибшего Позднякова.
