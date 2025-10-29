Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

Оба задержанных до ограбления Лувра уже имели судимости за кражу. Один из мужчин, 34-летний алжирец, проживал в Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени и, по его словам, работал водителем доставки. Второй задержанный проживал там же и также работал в доставке.