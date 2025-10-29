МИД РФ: Европа все больше втягивается в украинский конфликт

«Европа все более втягивается в украинский конфликт», — сказал Грушко. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что после сообщения СВР о предполагаемых планах Парижа по Украине между Францией и Российской Федерацией никаких контактов не осуществлялось.