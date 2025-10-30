Ричмонд
Молдавские силовики провели обыски по делу о наемничестве

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Сотрудники Нацинспектората по расследованиям совместно с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и полицейским спецназом Fulger провели обыски по всей стране в связи с деятельностью наемников из Молдовы на Украине и других странах, сообщили в полиции.

Источник: Sputnik.md

Операция проводилась в сотрудничестве с властями Украины и агентством Европол.

«В результате расследования правоохранители получили доказательства, указывающие на то, что подозреваемые намеренно, из материальных интересов, вступили в незаконные военизированные формирования типа “Вагнер” и другие подобные — как на Украине, так и в других государствах», — заявили в правоохранительном ведомстве.

Как утверждается, «за обещанные деньги они участвовали в качестве комбатантов в различных вооруженных конфликтах, в том числе на Украине».

В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, военное снаряжение, незаконно хранящиеся боеприпасы, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

Подозреваемые находятся под следствием на свободе, уголовное расследование продолжается.