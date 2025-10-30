Молдавские силовики провели обыски по делу о наемничестве

«В результате расследования правоохранители получили доказательства, указывающие на то, что подозреваемые намеренно, из материальных интересов, вступили в незаконные военизированные формирования типа “Вагнер” и другие подобные — как на Украине, так и в других государствах», — заявили в правоохранительном ведомстве.