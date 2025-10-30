Молдавские силовики провели обыски по делу о наемничестве

Операция проводилась в сотрудничестве с властями Украины и агентством Европол.
«В результате расследования правоохранители получили доказательства, указывающие на то, что подозреваемые намеренно, из материальных интересов, вступили в незаконные военизированные формирования типа “Вагнер” и другие подобные — как на Украине, так и в других государствах», — заявили в правоохранительном ведомстве.
Как утверждается, «за обещанные деньги они участвовали в качестве комбатантов в различных вооруженных конфликтах, в том числе на Украине».
В ходе обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, военное снаряжение, незаконно хранящиеся боеприпасы, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.
Подозреваемые находятся под следствием на свободе, уголовное расследование продолжается.