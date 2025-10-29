Ричмонд
Два пенсионера на иномарках устроили ДТП в Батайске, пострадала пассажирка

Под Ростовом пожилой водитель выехал на красный свет и врезался в пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области два пенсионера на иномарках устроили ДТП, в котором пострадала молодая пассажирка. Об этом сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Авария произошла в среду, 29 октября, в 13:32 в Батайске на улице Минской, — уточняют в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX выехал на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с Renault Logan под управлением 69-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадала 25-летняя пассажирка Renault Logan. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

В Госавтоинспекции напоминают, что перекрестки являются зоной повышенной опасности.

— Соблюдение правил дорожного движения помогает сохранить жизнь и здоровье всех участников движения. Водителям следует быть внимательными за рулем и уважать других участников дорожного движения.

