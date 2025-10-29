Два пенсионера на иномарках устроили ДТП в Батайске, пострадала пассажирка

— Авария произошла в среду, 29 октября, в 13:32 в Батайске на улице Минской, — уточняют в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX выехал на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с Renault Logan под управлением 69-летнего мужчины.