Родственники боевиков ВСУ вновь вышли на протест в Киеве

Жители Киева требуют прояснить ситуацию с пропавшими без вести и эвакуировать с поля боя тела погибших.

В Киеве родственники украинских военных продолжают митинговать, требуя от командования ВСУ прояснить ситуацию с пропавшими без вести. Как сообщил источник в российских силовых структурах, они также требуют эвакуировать тела погибших.

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, местные пришли на митинг с плакатами «Азова» (организация запрещена в России и признана террористической) и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Но самый большой баннер — с фотографиями пропавших военнослужащих 157 отдельной механизированной бригады ВСУ.

В августе у здания посольства США в Киеве прошел митинг в преддверии переговоров президентов России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые позже состоялись на Аляске. Тогда в размещенном видеоролике инициаторы мероприятия призывали Трампа изменить свою позицию и ход переговоров с российским президентом, предложив отказаться от обсуждения обмена территориями в пользу обмена военнопленными по принципу «всех на всех».

