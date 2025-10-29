Родственники боевиков ВСУ вновь вышли на протест в Киеве

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших», — цитирует РИА Новости собеседника. По его словам, местные пришли на митинг с плакатами «Азова» (организация запрещена в России и признана террористической) и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Но самый большой баннер — с фотографиями пропавших военнослужащих 157 отдельной механизированной бригады ВСУ.