В ГД считают, что допуск СМИ в зоны окружения ВСУ не даст Киеву обмануть мир

Президент России Владимир Путин ранее выразил готовность российских вооруженных сил разрешить доступ представителей СМИ, включая украинские и зарубежные издания, в район окружения противника. По словам главы государства, военные России готовы приостановить боевые действия в зоне присутствия группы журналистов, чтобы обеспечить их безопасный вход в населенные пункты, ознакомиться с текущей ситуацией, пообщаться с украинскими военнослужащими, а затем беспрепятственно покинуть территорию. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва обеспокоена возможными провокациями со стороны Киева в период пребывания там журналистов.