Тело пропавшего подростка-зацепера из Лобни нашли на крыше поезда

На железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша в Подмосковье нашли останки 14-летнего подростка-зацепера, который пропал две недели назад. Его тело некоторое время «ездило» на крыше состава. Об этом в среду, 29 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.
— Погибший в Подмосковье 14-летний зацепер, которого искали две недели, получил электротравму на поезде, сообщил источник. Его тело некоторое время «ездило» на крыше ж/д состава, — передает Telegram-канал.
В Главном Следственном управлении Следственного комитета России по Подмосковью подтвердили, что найденные останки принадлежат подростку.
— В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в г. Лобня (часть 1 статьи 105 УК РФ) обнаружены фрагменты частей тела на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша. По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшему несовершеннолетнему, — говорится в сообщении.
Следователи рассматривают различные версии трагедии, но одной из приоритетных являются травмы, которые подросток получил при контакте с электропоездом, сообщил Telegram-канал ведомства.
29 октября отец пропавшего подростка-зацепера Всеволода Серова из Лобни сообщил о смерти сына. О его пропаже стало известно 16 октября. Родители мальчика узнали о его увлечении зацепингом, и мать попыталась «без истерик» объяснить ребенка, что такое увлечение очень опасно. По данным некоторых СМИ, ребенка все же наказали. После этого подросток обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. В то же время стало известно, что юноша якобы отправился на встречу зацеперов в Звенигороде.