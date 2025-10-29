Тело пропавшего подростка-зацепера из Лобни нашли на крыше поезда

29 октября отец пропавшего подростка-зацепера Всеволода Серова из Лобни сообщил о смерти сына. О его пропаже стало известно 16 октября. Родители мальчика узнали о его увлечении зацепингом, и мать попыталась «без истерик» объяснить ребенка, что такое увлечение очень опасно. По данным некоторых СМИ, ребенка все же наказали. После этого подросток обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. В то же время стало известно, что юноша якобы отправился на встречу зацеперов в Звенигороде.