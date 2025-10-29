Ричмонд
В Тюмени девушка выпала из окна многоэтажки

В Тюмени вечером 29 октября молодая девушка выпала из окна многоэтажки по улице Николая Зелинского. Об этом сообщает telegram-канал «МегаТюмень — новости Тюмени» со ссылкой на очевидцев происшествия. По их словам, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Трагедия произошла вечером 29 октября.

«В Тюмени из окна многоэтажки на Николая Зелинского, 23 выпала молодая девушка. По информации очевидцев, она не выжила», — сообщается в telegram-канале.

URA.RU направило запрос комментария в УМВД по Тюменской области. Ответ ведомства ожидается.

«В Тюмени из окна многоэтажки на Николая Зелинского, 23 выпала молодая девушка. По информации очевидцев, она не выжила», — сообщается в telegram-канале.

URA.RU направило запрос комментария в УМВД по Тюменской области. Ответ ведомства ожидается.