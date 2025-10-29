Ричмонд
Пять дронов ВСУ сбили над Белгородской областью и Крымом

В течение шести часов дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: Life.ru

Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были уничтожены в Белгородской области, один — в Крыму. Вражеские аппараты были ликвидированы в период с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили дроном по автомобилю главы Белгородского района, чиновница успела спастись. Татьяна Круглякова находилась с рабочей поездкой в приграничье. Начиная с Салтыково за ее машиной следовал БПЛА и догнал в Ясных Зорях.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

