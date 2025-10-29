Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) вечером, 29 октября, удалось уничтожить пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) вечером, 29 октября, удалось уничтожить пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В период с 15:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Утром того же дня оборонное ведомство сообщало об уничтожении пяти беспилотников над российским полуостровом.

Всего за ночь 29 октября ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над различными регионами страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше