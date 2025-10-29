ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) вечером, 29 октября, удалось уничтожить пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В период с 15:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Республики Крым, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Утром того же дня оборонное ведомство сообщало об уничтожении пяти беспилотников над российским полуостровом.
Всего за ночь 29 октября ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над различными регионами страны.