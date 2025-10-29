Ричмонд
«КП»: Вещи и части тела зацепера из Лобни находили у путей в течение двух недель

Во время поисков подростка-зацепера Всеволода Серова, длившихся две недели, правоохранители находили его вещи и части тела на железнодорожных путях. Об этом в среду, 29 октября, сообщила «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В течение всего этого времени находили его вещи в районе железнодорожных путей. Вещи и части тела. На днях ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат ему, — передает газета.

О пропаже Серова стало известно 16 октября. Родители подростка узнали о его увлечении зацепингом, и мать попыталась «без истерик» объяснить ему, что такое занятие очень опасно. По данным некоторых журналистов, ребенка наказали. После этого подросток обиделся и в ночь с 12 на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. В то же время СМИ сообщали, что юноша якобы пошел на встречу зацеперов в Звенигороде.

29 октября отец Всеволода Серова сообщил о смерти сына. Позднее в Следственном комитете сообщили, что на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша в Подмосковье обнаружили тело 14-летнего подростка-зацепера, который пропал две недели назад. По данным журналистов, его останки некоторое время «ездили» на крыше состава.

Почему дети становятся зацеперами и как родителям защитить их от опасного хобби — в материале «Вечерней Москвы».