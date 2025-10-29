«КП»: Вещи и части тела зацепера из Лобни находили у путей в течение двух недель

О пропаже Серова стало известно 16 октября. Родители подростка узнали о его увлечении зацепингом, и мать попыталась «без истерик» объяснить ему, что такое занятие очень опасно. По данным некоторых журналистов, ребенка наказали. После этого подросток обиделся и в ночь с 12 на 13 октября сбежал из дома, оставив телефон и документы. В то же время СМИ сообщали, что юноша якобы пошел на встречу зацеперов в Звенигороде.