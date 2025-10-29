Критиковал Путина и армию: что известно про задержанного пермского экс-депутата Окунева

Окунев запомнился целой серией оскорбительных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина и Вооруженных сил России. В результате этих действий общественник неоднократно подвергался административным наказаниям за публичные заявления, которые вменялись ему как дискредитация армии, распространение «фейков» о государственной политике и разжигание ненависти. Экс-депутата также признавали виновным в организации несанкционированных массовых мероприятий. К сентябрю текущего года с начала проведения спецоперации Окунев получил 11 штрафов по административным нарушениям.