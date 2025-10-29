В Курганской области лось попал под поезд

После вмешательства надзорного ведомства в бюджет региона должны поступить средства за сбитое животное. Согласно методике Минприроды России, ущерб за одного лося составляет 80 000 рублей. В адрес начальника дороги по территориальному управлению внесено представление, а фактическое возмещение ущерба находится на контроле транспортного прокурора.