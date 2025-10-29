В Харьковской области чиновники присвоили миллионы за разрушенное жилье

Суть ее состояла в том, что неизвестные специально наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы. Затем госслужащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен. Кроме того, деньги незаконно выплачивались за дома, разрушенные еще до начала спецоперации.