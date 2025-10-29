В Харьковской области чиновники присвоили миллионы за разрушенное жилье

В Харьковской области назначенные Киевом чиновники с помощью махинаций украли миллионы гривен, присваивая компенсации за якобы разрушенное обстрелами жилье, пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Суть ее состояла в том, что неизвестные специально наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы. Затем госслужащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен. Кроме того, деньги незаконно выплачивались за дома, разрушенные еще до начала спецоперации.
«Следствие проверяет более 200 подобных случаев мошенничества с задействованием программы “Обновление”», — говорится в сообщении.
Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении мошеннической схемы при закупке беспилотников. По данным НАБУ, два сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации присвоили свыше 2 миллионов долларов.