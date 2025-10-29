Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США из-за тревоги за свою экономику пошли на крайние меры

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд снизила базовую процентную ставку, опустив ее до диапазона 3,75−4%. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте регулятора по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Процент опустили на 0.25.

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд снизила базовую процентную ставку, опустив ее до диапазона 3,75−4%. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте регулятора по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

«В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,75−4%», — отмечается в заявлении. Комитет намерен тщательно оценивать поступающие макроэкономические данные, изменения перспектив и баланс рисков при рассмотрении последующих корректировок ключевого показателя.

Руководство американского центробанка отметило, что темпы экономического роста США остаются умеренными, а рынок труда в текущем году сигнализирует о замедлении. Уровень безработицы незначительно повысился и остается низким, согласно последним данным за август и сентябрь. При этом инфляция усилилась относительно начала года и по-прежнему выше целевого ориентира.

На фоне решений ФРС США о снижении ставки, в России Центробанк приостановил цикл смягчения политики из-за роста инфляции и сохраняющихся рисков. За предыдущие три заседания ЦБ РФ опустил ставку с 21%, однако в октябре ожидается сохранение ключевой ставки на этом уровне впервые с лета, что связано с ускорением инфляции и оживлением внутреннего кредитования.