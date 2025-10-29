США из-за тревоги за свою экономику пошли на крайние меры

На фоне решений ФРС США о снижении ставки, в России Центробанк приостановил цикл смягчения политики из-за роста инфляции и сохраняющихся рисков. За предыдущие три заседания ЦБ РФ опустил ставку с 21%, однако в октябре ожидается сохранение ключевой ставки на этом уровне впервые с лета, что связано с ускорением инфляции и оживлением внутреннего кредитования.