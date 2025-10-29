В Британии по ошибке из тюрем за неделю выпустили шестерых заключенных

Из тюрем Великобритании за неделю по ошибке выпустили шестерых преступников, одного из них не удалось вернуть обратно, пишет The Guardian.
Так, 24 октября на свободе оказался осужденный за сексуальное насилие в отношении 14-летней девочки гражданин Эфиопии Хадуша Кебаты. Его должны были этапировать в тюрьму для иностранных преступников, которые подлежат депортации, но его ошибочно отпустили на свободу, а спустя два дня вновь задержали.
После этого случая Ассоциация тюремных надзирателей (POA) выпустила заявление, в котором указала, что в течение недели сотрудники исправительных учреждений совершили еще пять подобных ошибок, при этом один из осужеднных все еще находится на свободе.
Председатель POA Марк Фэрхерст сообщил, что ошибочные освобождения стали частым явлением в Британии за последний год, это связано с плохой подготовкой надзирателей и новой программы досрочного освобождения, которую ввели из-за переполненности местных тюрем.
Ранее сообщалось, что британские власти в период с марта 2024 по март 2025 года по ошибке освободили из тюрем рекордное число заключенных — 262 человека. Некоторые были освобождены из-за бюрократических ошибок, а другие были безосновательно включены в программу досрочного освобождения, инициированную правящей Лейбористской партией.