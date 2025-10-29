В Британии по ошибке из тюрем за неделю выпустили шестерых заключенных

Так, 24 октября на свободе оказался осужденный за сексуальное насилие в отношении 14-летней девочки гражданин Эфиопии Хадуша Кебаты. Его должны были этапировать в тюрьму для иностранных преступников, которые подлежат депортации, но его ошибочно отпустили на свободу, а спустя два дня вновь задержали.