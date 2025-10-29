Ричмонд
Легковушка столкнулась с грузовиком в Бобруйском районе: один человек погиб

29 октября в 19.25 на 133-м км дороги М5 Минск — Гомель 22-летний водитель BMW столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который находился на полосе разгона.

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир легковушки погиб в ДТП в Бобруйском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

29 октября в 19.25 на 133-м км дороги М5 Минск — Гомель 22-летний водитель BMW столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который находился на полосе разгона. В результате аварии 27-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. -0-