Легковушка столкнулась с грузовиком в Бобруйском районе: один человек погиб

29 октября в 19.25 на 133-м км дороги М5 Минск — Гомель 22-летний водитель BMW столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который находился на полосе разгона. В результате аварии 27-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.