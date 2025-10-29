Ричмонд
Подросток, пропавший более двух недель назад в Подмосковье, найден погибшим

В Подмосковье завершились поиски подростка, который находился в розыске более двух недель. Как сообщил фонд «Поиск пропавших детей», 14-летний юноша, пропавший 12 октября в Лобне, был обнаружен погибшим.

Источник: Life.ru

Организация выразила соболезнования родным и близким мальчика. Позднее официальное подтверждение трагической находки поступило от следственного управления СКР по Московской области. По информации ведомства, фрагменты тела несовершеннолетнего были обнаружены в районе железнодорожной инфраструктуры на перегоне между станциями Некрасовская и Икша.

Ранее Симоновский суд Москвы принял решение о запрете пяти Telegram-каналов, содержащих материалы с призывами к подросткам заниматься зацепингом — опасным видом экстремального хобби. Решение принято по требованию прокуратуры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.