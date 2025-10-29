Гладков выступил с заявлением после массированного удара по Белгородской области

«В городе Шебекино атакованный FPV-дрон повредил остекление многоквартирного дома, еще один беспилотник выбил окна и посек кровлю и входную группу частного дома. В результате атак зафиксированы повреждения линии электропередачи промышленного предприятия, а также инфраструктурного объекта в селе Максимовка. В селе Безлюдовка пострадали три частных дома. В Новой Таволжанке повреждения получили частный дом, забор и шесть автомобилей. Одна машина загорелась, возгорание было устранено. В селе Белянка поврежден грузовой автомобиль», — уточнил губернатор в своем обращении.