Медведев поздравил россиян с успешным запуском «оружия Судного дня»

«Посейдон» — это автономный необитаемый подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Благодаря типу двигателя, машина обладает практически неограниченной дальностью хода. По данным экспертов, возможности техники по множеству параметров превосходят мировые аналоги и не имеют равных по глубинам и технологии скрытого передвижения. Об успешно завершении испытаний накануне сообщил президент РФ Владимир Путин.