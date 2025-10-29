Медведев поздравил россиян с успешным запуском «оружия Судного дня»

Дмитрий Медведев оценил преимущества новейшей военной российской разработки.
Российскую подводную систему «Посейдон», которая по мощи превосходит новейшие дальнобойные ракеты «Буревестник», вполне можно назвать «оружием Судного дня». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«В отличие от “Буревестника”, “Посейдон” может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — отметил Медведев. Пост появился в его канале на платформе Max.
«Посейдон» — это автономный необитаемый подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Благодаря типу двигателя, машина обладает практически неограниченной дальностью хода. По данным экспертов, возможности техники по множеству параметров превосходят мировые аналоги и не имеют равных по глубинам и технологии скрытого передвижения. Об успешно завершении испытаний накануне сообщил президент РФ Владимир Путин.