Медведев поздравил россиян с успешным запуском «оружия Судного дня»

Российскую подводную систему «Посейдон», которая по мощи превосходит новейшие дальнобойные ракеты «Буревестник», вполне можно назвать «оружием Судного дня». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Российскую подводную систему «Посейдон», которая по мощи превосходит новейшие дальнобойные ракеты «Буревестник», вполне можно назвать «оружием Судного дня». С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В отличие от “Буревестника”, “Посейдон” может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — отметил Медведев. Пост появился в его канале на платформе Max.

«Посейдон» — это автономный необитаемый подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Благодаря типу двигателя, машина обладает практически неограниченной дальностью хода. По данным экспертов, возможности техники по множеству параметров превосходят мировые аналоги и не имеют равных по глубинам и технологии скрытого передвижения. Об успешно завершении испытаний накануне сообщил президент РФ Владимир Путин.

