Британский дипломат рассказал о скрытом бизнесе Зеленского

Ранее с обвинениями в коррупции выступал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он утверждал, что администрация Зеленского ежемесячно собирает с госорганов значительные суммы, — только из Одесской области, по его словам, в месяц поступает до 15 миллионов долларов. Доход от территориальных центров комплектования достигает четырех миллиардов долларов в год. Сам Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману признавал, что коррупция на Украине остается масштабной проблемой.