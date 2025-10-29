На Мьянме из рабского кол-центра спасли россиянку

Находившуюся в рабском кол-центре на Мьянме россиянку спасли. Об этом в среду, 29 октября, сообщает Генконсульство РФ в Гуанчжоу.
По информации ведомства, женщина находилась в плену, однако детали о том, как она попала в этот центр, не раскрываются.
Благодаря усилиям дипломатов из России и Китая, пострадавшую удалось перевезти в провинцию Юньнань, которая граничит с Мьянмой. Организация этого процесса была затруднена из-за отсутствия у женщины необходимых документов.
— Далее консульское сопровождение россиянки в Китае обеспечивалось сотрудниками Генконсульства России в Гуанчжоу, — говорится в материале.
Эвакуация россиянки на Родину запланирована на 30 октября.
Уже не первую неделю в Сети активно обсуждают преступную схему, из-за которой тысячи людей со всего мира оказываются в рабстве на территории мошеннического кол-центра в Мьянме. Жертвы, которым удалось выбраться с территории, которая ко всему прочему охраняется незаконными вооруженными формированиями, рассказали о происходящем там.
История получила резонанс после того, как белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих происшествий.