Хозяин дома погиб при пожаре в Круглянском районе

29 октября в 14.26 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в деревне Храпы Круглянского района. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Дом был наполнен едким дымом. На полу в одной из комнат без признаков жизни спасатели обнаружили 38-летнего хозяина жилища.