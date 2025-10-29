Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хозяин дома погиб при пожаре в Круглянском районе

29 октября в 14.26 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в деревне Храпы Круглянского района. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова.

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Круглянском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

29 октября в 14.26 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в деревне Храпы Круглянского района. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Дом был наполнен едким дымом. На полу в одной из комнат без признаков жизни спасатели обнаружили 38-летнего хозяина жилища.

В результате пожара частично поврежден пол, закопчено имущество.

Причина произошедшего устанавливается. Круглянский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. -0-