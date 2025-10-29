Хозяин дома погиб при пожаре в Круглянском районе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Круглянском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
29 октября в 14.26 спасатели получили информацию о пожаре в частном доме в деревне Храпы Круглянского района. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова. Дом был наполнен едким дымом. На полу в одной из комнат без признаков жизни спасатели обнаружили 38-летнего хозяина жилища.
В результате пожара частично поврежден пол, закопчено имущество.
Причина произошедшего устанавливается. Круглянский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. -0-