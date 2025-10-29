Два мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

Еще одна пострадавшая обратилась за медицинской помощью после атаки беспилотного летательного аппарата, которая произошла в селе Замостье Грайворонского округа. Женщину, у которой была выявлена баротравма, госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода.