Владелец прокомментировал заморозку работы на калийном руднике в Березниках

Временная остановка работ на проблемном участке калийной шахты в Березниках (Пермский край) не скажется на объемах добычи. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЕвроХим-УКК» («ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»). Компания заведует объектом.

Работы в шахте приостановили из-за угрозы обрушения.

«Приостановка горных работ на участке калийного рудника в Березниках не повлияет на объем добычи. Предприятие работает в стабильном режиме», — пояснили собеседники агентства «Интерфакс».

Чтобы предотвратить возможную трагедию, в шахту пришлось спускаться приставам. Об этом URA.RU уже рассказывало. Проверка Ростехнадзора показала — там, где осуществляется отбойка горной массы, крепления кровли не соответствуют требованиям безопасности. На пути следования комиссии выявлены обрушения горных пород и трещины. Работу проблемного участка остановили на 30 суток.