Владелец прокомментировал заморозку работы на калийном руднике в Березниках

Чтобы предотвратить возможную трагедию, в шахту пришлось спускаться приставам. Об этом URA.RU уже рассказывало. Проверка Ростехнадзора показала — там, где осуществляется отбойка горной массы, крепления кровли не соответствуют требованиям безопасности. На пути следования комиссии выявлены обрушения горных пород и трещины. Работу проблемного участка остановили на 30 суток.