В Пермском крае задержали экс-депутата Заксобрания Константина Окунёва

А ранее депутата Заксобрания Свердловской области Станислава Блохина обвинили в систематическом преследовании и физическом насилии в отношении бывшей девушки. По словам пострадавшей, на протяжении двух месяцев Блохин осуществляет настоящую травлю: врывается в её квартиру в ночное время, выламывая дверные замки, систематически избивает её и уничтожает мобильные телефоны. Примечательно, что депутат представляет коммунистическую партию и является членом комитета по молодёжной политике.