Туристический лайнер с 200 пассажирами на борту загорелся на реке Нил в Египте

«Это был настоящий хаос. Люди не знали, что делать. Некоторым пассажирам удалось выбраться в безопасное место по трапу, другие даже не смогли покинуть свои каюты и в конце концов были спасены двумя небольшими лодками», — заявил один из туристов во время общения с изданием VRT News. Круизный лайнер был экстренно пришвартован вблизи города Эсна, где и проводилась эвакуация 220 человек, вынужденных оставить свой багаж на горящем судне.