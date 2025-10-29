Ричмонд
СВО
Фура упала с моста и пробила железнодорожное полотно в Симферополе

Фура упала с моста, в результате чего пробила железнодорожное полотно в Симферополе. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

— На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадал один человек — водитель транспортного средства. Его уже госпитализировали врачи, передает РЕН ТВ.

