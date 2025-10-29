Фура упала с моста и пробила железнодорожное полотно в Симферополе

Фура упала с моста, в результате чего пробила железнодорожное полотно в Симферополе. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.
— На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ, — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадал один человек — водитель транспортного средства. Его уже госпитализировали врачи, передает РЕН ТВ.
6 октября водитель Honda не совладал с управлением, столкнулся с другим автомобилем на дороге и чуть не вылетел в реку Яузу в районе набережной Говорухина в столице.
Ранее другой автомобилист потянулся за упавшим телефоном и не уследил за дорогой. Это привело к тому, что водитель не справился с управлением, а машина вылетела в пруд в деревне Николо-Хованское.