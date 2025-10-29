В Сургуте при пожаре в дачном доме погиб мужчина

В Сургуте (ХМАО) 29 октября при пожаре в дачном доме погиб человек. Трагедия произошла в СОТ «Черемушки», когда на место прибыли пожарные, дом уже был охвачен открытым огнем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.