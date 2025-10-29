Сотрудники якобы расстрелянного блогера Позднякова вышли на связь после затишья

Администраторы сообщества Позднякова пообещали рассказать подробности гибели блогера в частном канале.
Администраторы telegram-канала блогера-националиста Владислава Позднякова, основателя так называемого движения «Мужское государство» (признано в России экстремистским), который по слухам был расстрелян в Индонезии, заявили о публикации подробностей его гибели. Они разместили эту информацию в частном telegram-сообществе.
«Сейчас первые подробности выложили в его частный канал», — говорится в сообщении, появившемся в канале Позднякова. Авторы написанного представились «админами».
Владислав Поздняков, известный как блогер, придерживающийся националистических, расистских и женоненавистнических взглядов, якобы был застрелен в Индонезии. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых, предположительно, запечатлено его окровавленное тело. Несмотря на это, многие подписчики выражают сомнения в достоверности информации о его гибели, считая происходящее фейком и частью пиар-кампании.