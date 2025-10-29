Сотрудники якобы расстрелянного блогера Позднякова вышли на связь после затишья

Владислав Поздняков, известный как блогер, придерживающийся националистических, расистских и женоненавистнических взглядов, якобы был застрелен в Индонезии. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых, предположительно, запечатлено его окровавленное тело. Несмотря на это, многие подписчики выражают сомнения в достоверности информации о его гибели, считая происходящее фейком и частью пиар-кампании.