В Крыму фура упала с моста на железную дорогу: что известно о пострадавших

На территории Крыма случилось ЧП. Вечером 29 октября грузовая фура упала с моста на железнодорожные пути. Среди пострадавших значится водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. Известно, что фура при падении пробила железнодорожное полотно. Причины инцидента выясняются.
«В результате ДТП на мосту по улице Ким оборвалась длинномерная фура на железнодорожное полотно. На данный момент железнодорожные пути обесточены для проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.
Кроме того, авария произошла на Ленинской нефтебазе. Случился разлив масла из-за разгерметизации оборудования. Оно распространилось по железнодорожным путям и переезду.