Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе

Фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе. По предварительным данным, водитель получил травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Крым.

Пассажирские поезда задерживаются в Крыму из-за падения фуры на пути.

Фура рухнула с моста на железнодорожные пути у вокзала в Симферополе. По предварительным данным, водитель получил травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Крым.

«Фура упала с моста. Водитель, предварительно, травмирован, госпитализирован в шестую городскую больницу», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

На месте работают оперативные службы. Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда в Крыму. В связи с этим Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и готова принять меры в случае их нарушений. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8−919−899−87−33.

Ранее подобный инцидент произошел в сентябре на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области. Грузовик столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов, шесть из которых перевозили топливо.